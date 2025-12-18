El nuevo Plan de Turismo de Tajo-Tejo Internacional echa a andar con el lema 'Donde la frontera une'

El nuevo Plan de Turismo de Tajo-Tejo Internacional está dando sus pasos, con el lema 'Donde la frontera une', con el objetivo de convertir la Reserva de la Biosfera Transfronteriza en un destino turístico "auténtico y competitivo".

Para ello, la localidad cacereña de Alcántara ha acogido un encuentro de representantes de ambos lados de La Raya para establecer la hoja de ruta de este proyecto que pretende ser un referente en cooperación, unión y desarrollo territorial común.

El Convento San Benito de Alcántara ha sido el lugar elegido para este encuentro, impulsado por la Diputación de Cáceres y la Asociación para el Desarrollo Sostenible y Promoción Turística de la Reserva (Adstajo RBT), con la presencia de representantes políticos y territoriales de España y Portugal, para reforzar la cooperación bilateral en un territorio que camina unido hacia la preservación del modo de vida rural, la identidad rayana y la sostenibilidad.

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la diputación, Esther Gutiérrez, ha destacado la importancia de un plan turístico que establece la hoja de ruta para convertir Tajo-Tejo Internacional en un destino transfronterizo sólido, competitivo y auténtico.

Entre los principales puntos del nuevo plan de turismo destacan la consolidación de un modelo de gobernanza conjunta, que articula la colaboración entre el sector público y el sector privado, y el desarrollo de productos turísticos generativos, basados en la identidad rayana, la naturaleza, el megalitismo, la gastronomía y otros recursos compartidos entre ambos países.

También se elaborará una estrategia de posicionamiento común, sustentada en el relato del territorio y el eslogan 'Donde la frontera une', así como una apuesta decidida por la sostenibilidad, la digitalización, la cohesión territorial y la activación económica, con el objetivo de generar bienestar y nuevas oportunidades para la población local.

"Con este plan, con esta hoja de ruta -ha concluido Gutiérrez-, fortalecemos nuestros vínculos de cara a un destino común competitivo, capaz de atraer a un viajero consciente, responsable y en búsqueda de la autenticidad".