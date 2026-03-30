ALMARAZ

Navalmoral de la Mata recibe a la infanta Elena y le expone los retos de la localidad, como la continuidad de Almaraz

La infanta ha pasado por Navalmoral para asistir a una corrida de toros.

Redacción

Extremadura |

Navalmoral de la Mata recibe a la infanta Elena y le expone los retos de la localidad, como la continuidad de Almaraz
Navalmoral de la Mata recibe a la infanta Elena y le expone los retos de la localidad, como la continuidad de Almaraz | Ayto. Navalmoral de la Mata

El alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso Retamosa, ha recibido este domingo a la infanta Elena, un encuentro en el que le ha presentado alguno de los principales retos del municipio, como la continuidad de Almaraz.

La infanta ha sido recibida en la Plaza de España por el alcalde y otros miembros de la corporación municipal, así como representantes de los cuerpos de seguridad, según ha informado el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata a través de sus redes sociales.

Durante la visita de la infanta, el alcalde ha realizado una breve presentación de la localidad, destacando su historia, su "carácter de población de servicio" y algunos de los principales retos de futuro, como la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz.

La infanta Elena ha acudido al municipio, según ha explicado el consistorio, para asistir a la corrida de toros que se ha celebrado este domingo con los toreros Alejandro Talavante, Roca Rey y Marco Pérez.

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