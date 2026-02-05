El Museo Helga de Alvear de Cáceres celebra su quinto aniversario con la exposición de nuevas obras de la colección

El Museo Helga de Alvear de Cáceres celebra este mes de febrero el quinto aniversario desde su inauguración con un programa de actividades abiertas a la ciudadanía y la exposición de nuevas obras de la colección de la galerista alemana, de la que ya se ha cumplido el primer año de su fallecimiento, ocurrido en Madrid el 2 de febrero de 2025.

También se podrá disfrutar de nuevas sesiones de cine, talleres creativos, sesiones de dj, visitas especiales y actividades para acercar el arte contemporáneo a todos los públicos. Así, de la mano del artista Thomas Hirschhorn se ha organizado una propuesta artística denominada 'Pop-Up-Marilyn' que tendrá lugar en Cáceres los días 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo.

Esta misma iniciativa viajará a la estación de Atocha de Madrid el 24 de febrero (de 11,00 a 18,00 horas), y a la Gare do Oriente de Lisboa el 26 de febrero.

De momento, este viernes, 6 de febrero, los visitantes encontrarán "nuevas islas" en exposición en el Museo Helga de Alvear. Se trata de un nuevo capítulo de "¿Puede el archipiélago entrar en el Museo?", la propuesta expositiva basada en las ideas de Édouard Glissant, donde diferentes narrativas hablan a los visitantes de mundos plurales y complejos.

Las piezas seleccionadas enriquecen el mapa de diferentes geografías con las que afrontar cuestiones relacionadas con la emigración y el colonialismo. Artistas como Tracey Moffat, Isaac Julian, Barthélémy Toguo, Lothar Baumgarten o Adriana Varejão, entre otros, forman parte de esta nueva propuesta expositiva, que pone a disposición del público algunas obras que nunca se habían expuesto en el museo con anterioridad.

Estas salas, ubicadas en la planta -2 del nuevo edificio, podrán visitarse de forma totalmente gratuita, al igual que el resto del centro cultural. Además, el Helga ofrece visitas comentadas a la colección todas las tardes de jueves a sábado, a las 18,30 horas, y también por las mañanas, los fines de semana, a las 12,00 horas.

También continúa abierta la exposición temporal 'My Atlas # Our Atlas' del artista Thomas Hirschhorn. Se trata de la primera gran antológica en Europa en 20 años dedicada al artista suizo, y supone "una oportunidad única para profundizar en la complejidad de su obra y en su inquebrantable compromiso con la experimentación formal y el pensamiento crítico", informa el museo.

El ciclo de cine también continúa este jueves, día 5, con la proyección de 'El cazador' de Michael Cimino (1978) en el auditorio Helga de Alvear, a las 18,00 horas.

Para los más pequeños se ha organizado un taller creativo para aproximarse a la obra de Anna-Eva Bergman, aprendiendo a imaginar paisajes hasta estar en disposición de generar visiones abstractas donde el color y la forma funcionen como vehículos para desarrollar nuestra sensibilidad visual y poética. Será el sábado, 7 de febrero, a las 12,00 horas.

Y como parte de la nueva exposición temporal de Thomas Hirschhorn el propio artista ha recomendado una serie de lecturas para tratar durante las sesiones del Helga Club de Lectura. La próxima obra a tratar será la novela 'Orlando' de Virginia Woolf.