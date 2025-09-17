Una mujer de 66 años resulta herida "menos grave" al ser atropellada en Badajoz

Una mujer de 66 años ha resultado herida de carácter 'menos grave' al ser atropellada este martes en la ciudad de Badajoz.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 13,22 horas de este martes se ha recibido una llamada alertando del atropello a una mujer en la calle Pedro Balas López de la capital pacense.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud, y una patrulla de la Policía Local.

La mujer atropellada, de 66 años, presentaba traumatismo en el codo y brazo y tras ser atendida en el lugar del siniestro, ha sido trasladada en estado 'menos grave' al Hospital Universitario de Badajoz.