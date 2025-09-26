Muere una mujer de 30 años en el incendio de una vivienda en Badajoz

Una mujer de 30 años de edad ha fallecido en un incendio declarado este jueves, 25 de septiembre, en una vivienda en la avenida de Santa Marina de Badajoz.

Una llamada a las 9,44 horas al 112 ha alertado a los servicios de emergencia que han encontrado a la mujer con lesiones incompatibles con la vida.

En concreto, se han desplazado hasta el lugar bomberos del ayuntamiento, una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud, así como un equipo sanitario del Centro de Salud La Paz, una unidad de Cruz Roja y efectivos de Policía Nacional y local.