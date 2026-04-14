FLAMENCO

Miriam Cantero con La Kaíta, Esther Merino o Miguel de Tena actuan en el programa 'Flamenco en la Plaza Alta' de Badajoz

El Festival se celebra en el Espacio Cultural Santa Catalina y en la propia Plaza Alta con actuaciones gratuitas hasta completar el aforo.

Redacción

Extremadura |

Miriam Cantero con La Kaíta, Esther Merino o Miguel de Tena actuan en el programa 'Flamenco en la Plaza Alta' de Badajoz
Miriam Cantero con La Kaíta, Esther Merino o Miguel de Tena actuan en el programa 'Flamenco en la Plaza Alta' de Badajoz | EP

Los artistas José Gómez 'Fefo de Badajoz', Miriam Cantero junto a La Kaíta, Jesús Ortega, Esther Merino y Miguel de Tena actuarán en el 17º programa 'Flamenco en la Plaza Alta' de Badajoz, que se celebra en el Espacio Cultural Santa Catalina y en la propia Plaza Alta con actuaciones gratuitas hasta completar el aforo.

Organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, la primera actuación será este viernes, 17 de abril, a las 20,30 en Santa Catalina con 'Fefo' y un espectáculo que hace referencia a su primer trabajo, 'Tierra de Gracia y Dios', que refleja la mezcla de compás, memoria y devoción que caracteriza a su cante, desde letras populares y temas propios hasta palos clásicos del flamenco.

El segundo recital será el 22 de mayo en este mismo espacio a la misma hora con Miriam Cantero y La Kaíta, acompañadas a la guitarra de Rodrigo Fernández y con un repertorio variado de cantes, especialmente los extremeños.

El 28 de agosto a las 21,30 horas el ciclo se traslada a la Plaza Alta con el bailaor Jesús Ortega, que rinde homenaje a la herencia del flamenco extremeño y que, a través del baile, construye un diálogo entre tradición y modernidad, recorriendo palos emblemáticos como los tangos, jaleos y cantinas integrando a la Compañía Flamenco Joven.

Finalmente, el Espacio Cultural Santa Catalina será escenario el 16 de octubre a las 20,30 la actuación de la cantaora Esther Merino, con un recital de corte clásico en el que ofrece un repertorio variado y distinto cada vez, dentro del amplio abanico de cantes flamencos, mientras que el 13 de noviembre a la misma hora correrá a cargo de Miguel de Tena, con un recital de cante flamenco en el que interpreta una cuidada selección de los palos más tradicionales del flamenco, entre ellos los extremeños.

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