De Miguel señala que la Diada en Extremadura es un homenaje “justo” y “hermoso” a los miles de extremeños que emigraron a Cataluña

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado este miércoles que la celebración de la Diada de Catalunya en Extremadura es un homenaje “justo” y “hermoso” a los miles extremeños y extremeñas que se tuvieron que ir a buscar un futuro mejor a Cataluña, y que, como ha destacado, “contribuyeron a que Cataluña sea hoy una de las comunidades autónomas con mayor peso económico de nuestro país”.

Para De Miguel este es un homenaje “más que merecido a todos aquellos inmigrantes” y además es “un mensaje que se lanza de que la inmigración, lejos de empobrecernos, nos enriquece”, la portavoz de Unidas por Extremadura también ha destacado que la inmigración hace que “las sociedades diversas sean mejores” y ha recordado que “nadie emigra por gusto”.

“Como somos una tierra de inmigrantes, creo que lo que se merece Extremadura es, precisamente, tener los brazos abiertos a los que quieren venir y a los que tienen que volver y no una tierra insolidaria como PP y Vox nos están mostrando, precisamente, con este conflicto en Ceuta”, ha criticado De Miguel que ha rechazado que Extremadura sea una de las regiones que se haya “negado al reparto de dinero a Ceuta y a la acogida de menores migrantes”, algo que, como ha señalado, le “avergüenza profundamente”.

“Extremadura es una tierra abierta”, ha destacado De Miguel y ha recordado que la nuestra es “una tierra que tiene historias de migración debajo del brazo en todas las familias”, por eso, ha dicho, “tenemos que ser una tierra acogida y no una tierra de discriminación e insolidaria”.

Respecto a la ausencia en el acto institucional de la presidenta de la Junta y de representantes del gobierno extremeño, la portavoz de Unidas por Extremadura ha señalado que “este es el gobierno de la vergüenza”. Para De Miguel es un gobierno que “no sabe estar a la altura ni de la región que tiene, ni del país que tiene”.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha insistido en que la Diada en Extremadura es un homenaje a todos esos extremeños que se fueron a Cataluña. “El mensaje que les tenemos que lanzar no es el de darles la espalda, como ha hecho la señora Guardiola y Vox hoy, sino el mensaje que les tenemos que lanzar es que Extremadura está aquí abierta a recibirles para cuando tengan que volver, como también está abierta a recibir a todos aquellos que quieran venir a construir una Extremadura mejor, como ellos hicieron cuando se fueron a regiones como Cataluña”, ha concluido.