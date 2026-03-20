Un menor de 15 años fallece por meningitis en el área de salud de Don Benito

Un menor de 15 años de edad del área de salud de Don Benito (Badajoz) ha fallecido por meningitis, según ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud.

El fallecimiento se produjo el pasado viernes por meningoencefalitis por reactivación del Virus tipo 6, señalan las mismas fuentes.

La Dirección General de Salud Pública detalla que se trata de un tipo de meningitis que no requiere vigilancia epidemiológica ni la aplicación de protocolos específicos, y añade que esta tipología de la enfermedad no es de declaración obligatoria, según lo establecido por el Ministerio de Sanidad.