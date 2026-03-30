Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado este domingo en Acebo

Medios aéreos y terrestres trabajan desde la tarde de este domingo en sofocar un incendio declarado en el entorno del municipio cacereño de Acebo, en la Sierra de Gata.

Hasta el lugar se han desplazado medios del Plan Infoex de la Junta de Extremadura, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la Diputación de Cáceres, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural a través de sus redes sociales.

En concreto, se han movilizado cinco unidades de bomberos forestales y una brigada helitransportada, un helicóptero, una maquinaria pesada y dos agentes del Medio Rural.

La Junta cree que una quema agrícola podría ser el origen del incendio, que ha sido declarado de nivel 0, es decir, aquellos que pueden ser controlados con medios del Plan Infoex y no suponen riesgo para personas o bienes no forestales.