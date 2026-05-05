MATRICULACIONES

Las matriculaciones suben un 29,8% en abril en Extremadura y superan las 940 unidades

En el acumulado del primer cuatrimestre, el mercado de nuevos vehículos matriculados ha experimentado un incremento interanual en Extremadura del 18,7 por ciento.

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo del tubo de escape de un vehículo en un concesionario
Imagen de archivo del tubo de escape de un vehículo en un concesionario | Agencia EFE

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Extremadura han superado las 940 unidades en abril de este año, lo que supone un incremento del 29,8 por ciento respecto al mismo mes de 2025, según las cifras divulgadas este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

En el acumulado del primer cuatrimestre, el mercado de nuevos vehículos matriculados ha experimentado un incremento interanual en Extremadura del 18,7 por ciento, hasta llegar a las 3.661 unidades comercializadas en la región.

En el conjunto del país, las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España han superado las 106.862 unidades en abril de este año, lo que supone un incremento del 8,4 por ciento respecto al mismo mes de 2025.

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