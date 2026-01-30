Más de cincuenta inversores se interesan por adquirir empresas que buscan relevo en Extremadura

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha participado en una nueva jornada del Programa RELEVA Autónomos en Plasencia, una iniciativa integrada en el plan estratégico Extremadura Sigue, diseñada para dar respuesta a uno de los grandes retos del tejido productivo regional, el relevo generacional en autónomos y micropymes.

Un programa con el que el Gobierno regional pretende evitar que Extremadura "pierda oportunidades", pues nace para "facilitar la continuidad de las empresas, conectando a quienes necesitan traspasar su negocio con emprendedores, trabajadores o inversores interesados en tomar el relevo", ha señalado Santamaría.

Para ello, la Junta ofrece "acompañamiento técnico especializado, diagnósticos empresariales y una plataforma digital que permite dar visibilidad a oportunidades reales de negocio", recoge la Junta en una nota de prensa.

El programa está actualmente en plena actividad, con 50 cedentes inscritos, de los cuales 38 cumplen los requisitos del programa; 18 empresas ya cuentan con visita técnica y primer diagnóstico y 6 de ellas tienen el informe completo y están listas para incorporarse al Marketplace o intercambio.

Es importante destacar que hay inversores interesados, según ha indicado Guillermo Santamaría, y que, de hecho, a través de la plataforma, se ha contactado "con 55 personas adquirientes, emprendedores e inversores interesados en acceder a una oportunidad de negocio", cifras que "demuestran que había una necesidad real" y que se está atendiendo "con rigor y eficacia".

El Programa RELEVA está llegando a "todos los rincones" de Extremadura a través de las diferentes jornadas, que desde diciembre se han celebrado en Mérida, Cáceres y Badajoz. La jornada de este jueves en Plasencia cuenta con 40 inscritos y hay próximas jornadas previstas en Don Benito, Zafra, Almendralejo, Navalmoral, y nuevas sesiones en Cáceres y Badajoz.

El consejero en funciones ha mostrado su agradecimiento a la empresa Jamones y Embutidos Valentín, un caso real de éxito ubicado en Caminomorisco, en Las Hurdes. "Su historia demuestra que el relevo empresarial funciona, que es posible transmitir un negocio de manera ordenada, garantizando la continuidad y abriendo nuevas oportunidades", ha destacado. Además, se han conocido testimonios de empresas como Incalexa y Promeviol, que también son "ejemplo de continuidad del negocio".

Durante la jornada de Plasencia algunos de los empresarios asistentes han agradecido la puesta en marcha del Programa Releva y el asesoramiento que están recibiendo para llevar a cabo su proceso de relevo.

EXTREMADURA SIGUE

RELEVA es una iniciativa que forma parte del Plan Extremadura Sigue, presentado en mayo de 2025 y dotado con casi 3 millones de euros, para impulsar el relevo empresarial en la región.

Es un plan conjunto de varias consejerías y cuenta con la colaboración de las asociaciones de autónomos ATA, CEAT y OPAEX, la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar y las cámaras de comercio, ya que "solo con coordinación y unidad se puede ofrecer una respuesta sólida a un reto tan complejo como el relevo generacional", remarca el Ejecutivo regional.

RELEVA Extremadura cuenta con ayudas al relevo empresarial en el medio rural, vinculadas a la lucha contra la despoblación; incentivos a la inversión empresarial para evitar cierres por jubilación o incapacidad; ayudas para talleres artesanos y con subvenciones directas de hasta 30.000 euros.

Además, el Programa RELEVA Empresa Familiar está destinado a empresas con más de 15 años y es "clave en la estabilidad" del tejido productivo regional.

La Junta de Extremadura reafirma así, señala, su "compromiso" con el desarrollo económico, la continuidad de los negocios y el fortalecimiento del tejido productivo de la región. "Extremadura sigue y sigue gracias a vosotros", ha destacado Guillermo Santamaría durante la jornada, agradeciendo la participación y el interés de todos los asistentes.

VISITA EMPRESA CÁRNICAS BERNAL

El consejero en funciones ha visitado este jueves también Cárnicas Bernal, empresa familiar placentina de segunda generación dirigida por José Antonio Bernal y sus hermanos.

Con cuatro carnicerías en Plasencia y una sala de despiece, la compañía cuenta con una plantilla de 13 personas y una facturación anual de 2 millones de euros. Fundada en 1969 y con su primera carnicería abierta en 1976, celebra este año su 50 aniversario, consolidándose como un referente de tradición e innovación.

Santamaría ha reafirmado el compromiso del Gobierno de María Guardiola por seguir apoyando a empresas que, como Cárnicas Bernal, "fortalecen el comercio local y contribuyen al desarrollo económico de Extremadura".