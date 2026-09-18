Más de 8.500 personas podrán beneficiarse en Extremadura de la Fundación ONCE Baja Visión, la nueva entidad del Grupo Social ONCE presentada este jueves en Badajoz para ofrecer orientación, apoyos y recursos a quienes conviven con la baja visión.

La Fundación ONCE Baja Visión es una nueva entidad creada para mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión mediante orientación, apoyo especializado, recursos accesibles y respuestas adaptadas a sus necesidades, y ha sido presentada en un acto celebrado en la delegación de la ONCE en Extremadura, en Badajoz, y en el que se ha dado a conocer esta nueva fundación y sus principales líneas de actuación.

También se ha puesto el foco en la importancia de reforzar la colaboración institucional, social, sanitaria y tecnológica para avanzar en autonomía personal, accesibilidad e igualdad de oportunidades.

En Extremadura, la Fundación ONCE Baja Visión podría dar cobertura a más de 8.500 potenciales beneficiarios, con una estimación de 5.400 personas en Badajoz y 3.100 en Cáceres. Estas cifras ponen de relieve la dimensión social de una iniciativa concebida para ofrecer respuestas a una realidad todavía poco visibilizada, pero con un impacto directo en la vida diaria de muchas personas y de sus familias, según señala la entidad en nota de prensa.

La Fundación ONCE Baja Visión, ha explicado, está realizando actos de presentación en todas las comunidades autónomas con el objetivo de dar a conocer sus credenciales ante la sociedad civil, informar sobre sus proyectos y fines y reforzar la colaboración con instituciones, asociaciones, profesionales sanitarios, entidades sociales y agentes vinculados a la innovación y la accesibilidad.

En el acto de Badajoz han participado el vicepresidente de la Fundación ONCE Baja Visión, Andrés Ramos; el delegado de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias; el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Venancio Ortiz, y el gerente de la Fundación ONCE Baja Visión y moderador del panel de expertos, Adonay Viera.

También ha asistido la directora gerente del Servicio Extremeño de Salud, Encarnación Solís, cuya presencia ha reforzado el valor de la colaboración con el ámbito sanitario para acercar información, detección, orientación y apoyos a las personas con baja visión.

Durante la presentación, Andrés Ramos ha destacado que la Fundación ONCE Baja Visión nace con una vocación "clara": "estar al lado de las personas que tienen baja visión y ofrecerles respuestas útiles para mejorar su día a día".

"Hablamos de ciudadanos que conservan resto visual, pero que encuentran importantes dificultades para leer, desplazarse, estudiar, trabajar o participar plenamente en su entorno", ha explicado, junto con que esta Fundación quiere sumar recursos, conocimiento y coordinación para que puedan ganar autonomía, seguridad y calidad de vida.

En la misma línea, Adonay Viera ha señalado que la Fundación ONCE Baja Visión "quiere ser una puerta de entrada cercana, accesible y eficaz" para las personas con baja visión, sus familias, las asociaciones, los profesionales y el ámbito de la investigación. "Nuestro propósito es que nadie se sienta solo ante esta realidad, ni tenga que recorrer este camino sin información, sin orientación o sin saber a qué apoyos puede acudir", ha indicado.

La jornada ha incluido un panel de expertos con especialistas y testimonios en primera persona, en el que han participado Francisco Javier Marqués Muñoz, beneficiario de la Fundación ONCE Baja Visión; Ana Isabel Sánchez de la Morena, jefa del Servicio de Oftalmología en el Hospital de Mérida, y Fernando Sánchez Jiménez, optometrista del Servicio de Oftalmología en el Hospital de Mérida.

Para acceder a la Fundación ONCE Baja Visión es necesario completar el formulario de inscripción disponible en la página web de seta fundación. Las personas con baja visión que deseen formar parte deben cumplir dos requisitos, como tener una patología visual que cause baja visión y disponer de un certificado de discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento.

Asimismo, las asociaciones del ámbito de la baja visión y las entidades de investigación también pueden registrarse para sumarse a colaboraciones, impulsar proyectos conjuntos y acceder a apoyos especializados.