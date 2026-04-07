Más de 7.800 árboles plantados en Extremadura en la última campaña de Adenex

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) ha cerrado la edición 2026 de su proyecto 'Plantabosques' con la plantación de 7.873 árboles en distintos puntos de Extremadura, en una campaña que ha contado con la participación activa de 689 personas.

La iniciativa se ha desarrollado a lo largo de siete fines de semana, junto a diversas jornadas técnicas en centros educativos, con el objetivo de fomentar la restauración ecológica y la concienciación ambiental.

Desde la organización han destacado que, con esta campaña, "refuerzan una trayectoria de más de dos décadas" en la que han impulsado la plantación de 403.621 árboles desde 2004, así como la movilización de más de 19.000 personas en actividades vinculadas al medio ambiente.

El proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con la Junta de Extremadura y se enmarca en las acciones de restauración y sensibilización ambiental que promueve la entidad.

Adenex ha subrayado que el compromiso con el medio ambiente "es una responsabilidad compartida" y ha hecho un llamamiento a la implicación del tejido empresarial para impulsar iniciativas sostenibles con impacto tangible en el territorio.

Plantabosques está dirigido, principalmente, a jóvenes entre 14 y 30 años, aunque puede participar la sociedad en general, que quieran realizar labores de voluntariado ambiental, como plantación de especies autóctonas, podas de formación y limpieza y riego en parcelas previamente seleccionadas.

La filosofía del programa es que para proteger, primero hay que conocer y valorar el medio ambiente que nos rodea, ha destacado en una nota el colectivo.

También pueden participar centros educativos, asociaciones, mancomunidades y ayuntamientos en días laborables.