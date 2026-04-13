Más de 2.000 alumnos transforman el Parque de las Siete Sillas de Mérida en un laboratorio de matemáticas el 17 de abril

Más de 2.000 estudiantes de toda Extremadura transformarán el próximo viernes, 17 de abril, el Parque de las Siete Sillas de Mérida en un laboratorio de matemáticas para demostrar que esta disciplina es "ante todo, un juego apasionante".

Se trata de una actividad, cuyo lema es 'Matemáticas en la calle', que está organizada por la Sociedad Extremeña de Educación Matemática 'Ventura Reyes Prósper' (SEEM) y la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas.

Los alumnos, procedentes de 47 centros educativos de Extremadura, dejarán las aulas por un día para "tomar el corazón" de Mérida y asistir a una "gran feria interactiva" con 150 estaciones llenas de desafíos: se ofrecerán construcciones gigantes, puzles, retos de ajedrez, 'escape rooms' al aire libre y juegos de lógica tanto para los pequeños como para los adultos.

Serán los propios estudiantes quienes, apoyados por sus docentes, unos 130, actuarán como monitores y guías durante la celebración de la actividad, que se desarrollará de 10,00 a 14,00 horas.

Para aquellos que no puedan acercarse por la mañana, a partir de las 17,00 horas, la actividad se transforma en una versión "más íntima y cercana", según informa la organización. De este modo, profesores de SEEM sacarán a la calle una selección de actividades para cualquier viandate que quiera pararse a jugar, aprender y descubrir más sobre las matemáticas.

Este evento, que celebra su quinta edición --la tercera consecutiva en Mérida--, cuenta con el respaldo de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM), el Ayuntamiento de Mérida, el Centro de Profesores y Recursos de Mérida y el Club de Ajedrez Cibeles.