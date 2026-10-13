Más de 20 comercios participarán este sábado en la Mérida Fashion Show

Más de 20 establecimientos de Mérida participarán este sábado, 17 de octubre, en la segunda edición de la Mérida Fashion Show, una iniciativa que reunirá propuestas de moda, calzado, complementos, joyería e imagen personal en el Arco de Trajano, bajo el lema 'El comercio local también desfila'.

El evento, presentado por la delegada de Comercio y Emprendimiento, Laura Iglesias, y la presidenta de la Asociación de Comerciantes Emerita Augusta, Chari Gallego, se desarrollará entre las 11:00 y las 13:00 horas.

La iniciativa busca promocionar los establecimientos emeritenses y acercar su oferta a la ciudadanía en un entorno emblemático de la ciudad. Iglesias ha destacado el compromiso municipal con el comercio de proximidad, mientras que Gallego ha animado a vecinos y visitantes a conocer las novedades de los negocios participantes.

La segunda edición aumenta el número de establecimientos respecto a la anterior y apuesta por visibilizar la creatividad, la diversidad y la calidad del comercio local.