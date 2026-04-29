Más de 1.600 aspirantes iniciarán su formación militar en Cáceres a partir del lunes 4 de mayo

Más de 1.600 aspirantes inician el próximo mes de mayo su formación militar en Cáceres en el Centro de Formación de Tropa N.º 1 (CEFOT 1), ubicado en la base de Santa Ana, donde comenzarán su proceso de incorporación a la Escala de Tropa del Ejército de Tierra correspondiente al primer ciclo de 2026.

En total, 1.616 aspirantes a soldado están citados este lunes, 4 de mayo, para incorporarse al centro cacereño, uno de los principales enclaves de formación militar del país y referencia en la instrucción básica de tropa.

Con esta incorporación se abre una nueva etapa formativa en la que los futuros militares iniciarán un periodo de instrucción teórica y práctica orientado a su preparación operativa, así como a la adquisición de los valores y procedimientos propios del Ejército de Tierra.

Desde el CEFOT 1 se destaca la relevancia de este centro como infraestructura clave en la formación del personal militar, para subrayar su papel continuado en la preparación de nuevas promociones que posteriormente se integran en distintas unidades del Ejército desplegadas por todo el territorio nacional.

El proceso formativo estará dirigido por personal docente del propio centro, así como por instructores procedentes de otras unidades comisionadas, con lo que garantiza una formación integral que combina disciplina, capacitación técnica y preparación física.

Este nuevo ciclo se produce tras la finalización en abril de la formación de 1.350 soldados en el mismo centro, quienes completaron su instrucción específica y de especialidad fundamental antes de incorporarse a distintas unidades del Ejército de Tierra en todo el país.