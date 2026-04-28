GANADERÍA

Más de 1.100 ganaderos extremeños reciben cerca de 2,7 millones de euros de las ayudas asociadas al vacuno

De igual modo, se están abonando las ayudas a la leche de vaca y al vacuno de carne del año pasado por importe de 275.000 euros y más de 347.000 euros, respectivamente, según señala el Ejecutivo regional.

Redacción

Extremadura |

Más de 1.100 ganaderos extremeños reciben cerca de 2,7 millones de euros de las ayudas asociadas al vacuno
Más de 1.100 ganaderos extremeños reciben cerca de 2,7 millones de euros de las ayudas asociadas al vacuno | Junta de Extremadura

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura ha comenzado a abonar este lunes cerca de 2,7 millones de euros de las ayudas asociadas al vacuno a un total de 1.106 ganaderos de Extremadura.

En concreto, la Dirección General de la PAC ha procedido al pago de casi 1,4 millones de la ayuda al engorde de teneros en explotaciones cuyo nacimiento fue en 2025, y casi 680.000 euros al engorde sostenible de terneros de la campaña 2025.

De igual modo, se están abonando las ayudas a la leche de vaca y al vacuno de carne del año pasado por importe de 275.000 euros y más de 347.000 euros, respectivamente, según señala el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Con ello, la Junta de Extremadura señala que "acredita nuevamente su compromiso con los ganaderos extremeños, cumpliendo con los pagos de las ayudas correspondientes", concluye.

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