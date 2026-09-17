María Guardiola defiende en Cáceres la importancia de la cooperación transfronteriza ante el futuro de la UE

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reivindicado este miércoles el papel fundamental de las regiones fronterizas en el proceso de integración europea y ha defendido la cooperación territorial europea como "una herramienta fundamental para acercar territorios, generar oportunidades y construir comunidades de intereses compartidos".

Durante su participación en la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE), que reúne estos días en el Palacio de Congresos de Cáceres a cerca de cuarenta representantes de regiones fronterizas de toda Europa, Guardiola ha subrayado la idoneidad de Cáceres como sede de este encuentro, al tratarse de una ciudad con "una extraordinaria proyección europea", reconocida por su patrimonio y por su capacidad para conjugar historia, cultura y futuro.

En este sentido, ha señalado que la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 constituye una oportunidad para proyectar una Extremadura "abierta, dinámica y profundamente comprometida con Europa".

El encuentro se celebra en un momento especialmente relevante para el futuro de la Unión Europea, marcado por la definición del próximo Marco Financiero Plurianual y de la política de cohesión territorial para el periodo 2028-2034.

Tras hacer hincapié en que "Europa se construye también desde los territorios", la presidenta extremeña ha puesto también el acento en la dimensión transfronteriza de Extremadura, una comunidad que comparte más de 400 kilómetros de frontera con Portugal y que mantiene una estrecha relación con las regiones portuguesas de Alentejo y Centro.

Esta cooperación tiene una de sus principales expresiones en la eurorregión Euroace, que integra a Extremadura, Alentejo y la Región Centro de Portugal y que constituye un espacio de colaboración institucional y territorial.

Guardiola ha recordado que la frontera no siempre fue un espacio de encuentro, sino que durante siglos representó, en buena medida, una separación entre territorios. La integración de España y Portugal en el proyecto europeo permitió, según ha destacado, avanzar hacia una nueva relación basada en la colaboración y la cooperación.

En este proceso, la presidenta ha señalado el papel especialmente relevante del programa Interreg, que durante más de tres décadas ha impulsado proyectos conjuntos entre instituciones, empresas, universidades, municipios y ciudadanos de ambos lados de la frontera.

"Colaboraciones que han transformado nuestro territorio y que, por encima de todo, han contribuido a tejer una sólida red de relaciones humanas", ha afirmado Guardiola, quien ha destacado que uno de los principales resultados de la cooperación territorial europea ha sido la generación de confianza entre las comunidades fronterizas.