Marea, un nombre que suena a rock, para el águila rescatada por AMUS y liberada por El Piñas bajista de la banda de Berriozar

El bajista y segundo cantante del grupo de rock Marea conocido como El Piñas ha escogido el nombre de su banda para el águila imperial ibérica liberada junto a AMUS (Acción por el Mundo Salvaje) en el marco de la campaña ‘Planeta I: Irrepetible’ para concienciar de los efectos del cambio climático en la fauna.

El músico ha visitado las instalaciones del Hospital de Fauna Salvaje de AMUS en Villafranca de los Barros (Badajoz) junto a su familia para participar en la liberación de este ejemplar.

El águila imperial ibérica, un pollo que abandonó su nido este verano durante un episodio de calor extremo, llegó a las instalaciones de AMUS para recibir los cuidados necesarios antes de regresar a su hábitat natural.

Se trata de la tercera liberación organizada por AMUS dentro de esta campaña, después de las protagonizadas por la naturalista Olive Rodríguez de la Fuente y por los miembros Del grupo Sanguijuelas del Guadiana.

AMUS ha agradecido la visita del músico y de sus familiares, que han tenido la oportunidad de conocer de cerca el trabajo que desarrolla la entidad y ha destacado el simbolismo de esta liberación, vinculada a la libertad que evoca la música del grupo Marea.

“Hay canciones que hablan de libertad y hay momentos en los que esa libertad deja de ser una metáfora y vuelve a tener alas”, han declarado desde AMUS sobre la experiencia.