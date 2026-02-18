Marcha este domingo “contra el alicatado de Extremadura” en la planta fotovoltaica más extensa de Europa, la de Torrecillas de la Tiesa

Este domingo 22 de febrero se celebrará una marcha-protesta “contra el alicatado fotovoltaico de Extremadura, que no es más que el saqueo y expolio de nuestra región por parte de grandes eléctricas como Iberdrola, Endesa y otras multinacionales foráneas”.

Y es que la Asociación 25 de marzo, junto con otros colectivos invitados, ha convocado esta movilización “para señalar uno de los más claros ejemplos de esta colonización energética de nuestra tierra como es el caso de la la planta fotovoltaica más extensa de Europa, la ‘Francisco Pizarro’, situada entre Torrecillas de la Tiesa y Adeacentenera, y que ocupa alrededor de 1.300 hectáreas de placas solares”.

De esta forma, la marcha saldrá a las 10 de la mañana de la rotonda que comunica con el camino que da acceso a esta extensa subestación eléctrica desde la CC-419 con el objetivo de “señalar lo que significa esta planta” y que los asistentes “vean con sus propios ojos la monstruosidad que ha construido Iberdrola”.

La Asociación 25 de marzo denuncia en un comunicado que “Extremadura exporta el 80 por ciento de la electricidad que produce. Sólo las plantas fotovoltaicas ya instaladas en nuestro territorio generan el doble (9.200 GWh) de la energía eléctrica que consumimos en todo el año (4.700 Gwh). Sólo las centrales hidroeléctricas que tenemos en el Tajo y el Guadiana producen la mitad de toda la energía eléctrica que consume Extremadura anualmente. Y aún así vemos cómo siguen multiplicándose los proyectos para instalar grandes plantas fotovoltaicas en nuestra tierra ocupando inmensas extensiones que quedan inutilizadas para otros usos fundamentales como el agrario”.

Por ello, cuestionan que con este panorama “pretenden maximizar sus beneficios mientras nos dejan migajas y toneladas de chatarra, en lugar de impulsar el autoconsumo y la generación distribuida siguen apostando por el pelotazo”, haciendo una comparación con otras comunidades autónomas potencialmente consumidoras de energía: “Por su parte la Comunidad de Madrid, Cataluña y País Vasco son las comunidades con mayor déficit energético de toda España. Está muy claro dónde hay que llevar estas instalaciones”.

En sentido destacan que “Extremadura se puede autoabastecer con la mitad de las plantas fotovoltaicas instaladas y sin los peligros de Almaraz”. Por ello animan a la ciudadanía extremeña y a los diferentes movimientos sociales, sindicales y políticos a “se sumen a esta protesta para denunciar el saqueo de Extremadura a manos de estas multinacionales, defender nuestra tierra y reivindicar que Extremadura es tierra de lucha, no de sacrificio”.

Finalmente, al término de esta marcha de pocos kilómetros, proyectarán a las 12 horas en la Casa de la Cultura de Madroñera el documental ‘Vidas irrenovables. Naturaleza o miseria”, con la presencia de su director Francisco J. Vaquero. El documental, que se está proyecto a lo largo y ancho de todo el país, habla de que “la sustitución de las fuentes de energía basadas en combustibles fósiles por fuentes de energía renovables está destrozando los ecosistemas, las economías y las sociedades del mundo rural en España. La falta de planificación y la nefasta gestión de las administraciones públicas está poniendo en un grave peligro la supervivencia del mundo rural. Algo que venía para salvar el medioambiente y resurgir la vida de los pueblos, paradójicamente se está convirtiendo en todo lo contrario. Ante esta situación alarmante, muchas personas se resisten a ver morir sus territorios y están dando sus vidas para poder frenar esta situación”.