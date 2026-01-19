La lista de espera de la dependencia en Extremadura se incrementó en casi un 42% en 2025 respecto al año anterior

Un total de 4.606 personas, estaban en la lista de espera de la dependencia en Extremadura a 31 de diciembre de 2025, lo que supone un incremento del 41,9% respecto a 2024, cuando esta cifra se situaba en 3.296, según los datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El informe incluye a las personas que llevan más de 6 meses (el plazo que marca la ley) a la espera de resolución de grado, con grado reconocido sin prestación y con prestación pero a la espera de que esta sea efectiva. En cuanto al tiempo de espera, Extremadura se encuentra entre las regiones por debajo de los 341 días de la media nacional, con 259, tras reducirse en 20 en el último año.

Mientras, La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sitúa en 8.420 las personas en lista de espera de dependencia en Extremadura a fecha de 31 de diciembre de 2025, lo que supone un incremento del 24,1% respecto a hace un año, el tercero más alto de todo el país, donde ha disminuido un 4,5% de media.