Licitadas las mejoras de la estación de autobuses de Llerena por casi 107.000 euros y cuatro meses de ejecución

La Junta de Extremadura ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de las obras para la mejora de la estación de autobuses de la localidad pacense de Llerena, por un importe de 106.964 euros y un plazo de ejecución de los trabajos de cuatro meses.

El plazo de presentación de ofertas finalizará el próximo 3 de febrero a las 15,00 horas, según ha precisado en nota de prensa este sábado la Junta de Extremadura.

El objeto de las obras es el reacondicionamiento del patio de dársenas, así como de la fachada y del interior del edificio, mejorando la accesibilidad de la estación de autobuses.

Según ha explicado la Junta, desde su construcción en 1987 apenas se han realizado intervenciones en esta estación, por lo que actualmente presenta deficiencias y gran deterioro en el patio de dársenas y aledaños del edificio.

Así, en la zona de dársenas se llevarán a cabo el reacondicionamiento del firme, el desbroce del terreno, la reposición de la iluminación y de bordillos, la reparación y motorización de puerta de acceso al patio de dársenas, y la limpieza de imbornales. Además, en el edificio se pintará la fachada, se acondicionarán los aseos y se realizará una limpieza de bajantes y canalones.

Cabe señalar que esta actuación se enmarca entre las 77 incluidas en el Plan Extremeño de Movilidad Sostenible que se aprobó el pasado mes de julio.