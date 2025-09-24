La Junta da el visto bueno al reglamento del Comité Ético de Investigación de Extremadura

El Consejo de Gobierno ha hecho un pronunciamiento favorable a la tramitación del proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento sobre la composición, organización y funcionamiento del Comité Ético de Investigación de Extremadura (CEIEx).

El CEIEx se constituirá como órgano colegiado, independiente y con carácter consultivo, adscrito a la Consejería competente en materia de I+D+i.

Su finalidad es dar soporte a los investigadores en aquellas materias relacionadas con las implicaciones éticas de la investigación científica y técnica, asumida a través de los comités éticos y subcomités especializados que se integren, así como velar por que las mismas se realicen de conformidad con los principios éticos de respeto a la dignidad humana, confidencialidad, no discriminación y proporcionalidad entre los riesgos y beneficios esperados.

Con la puesta en funcionamiento del CEIEx se persigue no solo abordar todas las cuestiones que se susciten en este ámbito sino también "favorecer la coordinación" de todos los órganos regionales ya creados e impulsar la constitución de otros vinculados a los agentes del SECTI.