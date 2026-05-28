La Junta trabaja en solucionar el conflicto de los trabajadores de los centros de atención al transporte

La Junta de Extremadura trabaja en una solución al conflicto laboral que afecta a los 56 trabajadores de los diez centros de atención al transporte que tiene en la región y que no gestiona directamente, sino bajo el sistema de concesión administrativa.

Copergy Ibérica ha dejado de prestar algunos de los servicios a los que le obliga el contrato, y adeuda dos nóminas a la plantilla, incumplimientos que han motivado que la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda incoe un expediente de resolución de contrato.

De forma paralela, la Junta trabaja en facilitar una cesión de contrato que implicaría la subrogación de todos los trabajadores y, con ese objetivo, ha puesto en contacto a la actual concesionaria con una empresa interesada en sustituirla.

En caso de prosperar la resolución, la Junta podría contratar algunos de los servicios que prestan estos centros, para mantener el uso por los transportistas, mientras vuelve a licitarse.

Estos centros son áreas de estacionamiento dotadas de servicios al transportista, como recarga de combustible, restauración, aseos, lavadero o vigilancia de camiones. Están ubicadas en Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Jerez de los Caballeros, Navalmoral de la Mata, Zafra y Coria.