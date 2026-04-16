La Junta subraya que la regularización de migrantes tendrá un "impacto" en el Servicio Extremeño de Salud

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha advertido de que la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno tendrá un "impacto" en el Servicio Extremeño de Salud debido al incremento de usuarios.

García Espada, que ha recordado que estas personas ya recibían en Extremadura atención de urgencias, porque en ninguna para de España, ha dicho, "fallece nadie por una urgencia no atendida", la sostenido que la regularización cambia el paradigma de la atención sanitaria a los migrantes que se acojan al proceso en la región.

De esta forma, ahora tendrán, por ejemplo, acceso a intervenciones de una prótesis de cadera, de rodilla o de hombro. "Ahora cambia el paradigma y sin duda tendrá un impacto en el Servicio Extremeño de Salud", ha remarcado, tanto en listas de espera, como en la atención sanitaria y en consultas. "En todo", ha remarcado, puesto que el hecho de que haya más usuarios "tendrá un impacto en el SES".

Así lo ha indicado en respuesta a los medios en una comparecencia en Mérida, donde ha señalado además que el Ejecutivo regional no va a modificar su hoja de ruta para mejorar la prestación del servicio. "Nuestra medida es fidelizar a los profesionales que terminan, seguir aumentando la plantilla del Servicio Extremeño de Salud para darle a los extremeños cada vez mejor atención en menos tiempo. "Nuestro plan de ruta sigue exactamente igual", ha remarcado.