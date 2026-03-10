La Junta subraya que el nuevo contrato de hogares de inserción socio-laboral duplica la inversión del licitado en 2022

La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha recordado que licitó un nuevo contrato de Hogares de inserción socio laboral para dar cumplimiento a las medidas judiciales de convivencia en grupo educativo impuestas por los Juzgados de menores.

Un contrato ya en vigor, que tal y como destaca duplica la inversión respecto del licitado por el anterior Gobierno en el año 2022 y que introduce "importantes mejoras" en el servicio, "muchas" de ellas solicitadas por los propios profesionales, lo que supone "no sólo una notable mejora en las condiciones laborales de los trabajadores, sino también poder prestar una mejor atención para la reinserción a los jóvenes".

De este modo se pronuncia en respuesta a la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura, que ha pedido "más seguridad laboral y más personal", así como el "reconocimiento profesional" del sector de la intervención con menores en la región.

Una petición que el sindicato realiza cuando se cumple un año de la muerte de la educadora Belén Cortés en un piso tutelado de Badajoz presuntamente a manos de menores de este centro.

Con ello, entre las principales "mejoras" contempladas del nuevo contrato, la Administración regional destaca la ampliación del número de profesionales de cada hogar, de tal manera que se garantiza la presencia de, al menos, dos profesionales en cada turno, durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Además, se ha incorporado una nueva categoría profesional, con un perfil más relacionado con el control, la seguridad y la contención, la de Auxiliar de Control Educativo, que se suma a los Psicólogos, Educadores Sociales, Trabajadores Sociales y Auxiliares Técnicos Educativos, conformándose así un equipo multidisciplinar.

Además, se ha dotado a los hogares y los trabajadores de sistemas de alarma de aviso rápido, tipo botón del pánico o similares, que garanticen una respuesta rápida ante situaciones de riesgo para la integridad física de los menores o de los trabajadores.

Igualmente, la Junta cree fundamental, y así recuerda que lo pedían los profesionales, la necesidad de ofrecer a los trabajadores, además de la formación general "adecuada para" cada especialidad, una formación específica relacionada con Actuación ante situaciones de violencia, que contemple técnicas de prevención y control de la situación, técnicas físicas para casos en los que haya que actuar, así como de autocuidado emocional del trabajador.

La empresa adjudicataria también debe disponer, añade la Administración extremeña, de un Protocolo especifico de actuación ante situaciones de violencia, independiente del resto de protocolos y programas del proyecto educativo de los jóvenes, así como de una herramienta técnica de evaluación del riesgo de reincidencia, tanto a lo largo del proyecto educativo como en el informe final de cada residente.

Además, como mejora al contrato se contempla una bolsa de horas de Auxiliares de Control Educativo para la realización de trabajos de apoyo que fueran necesarios.