La Junta repartirá 3,3 millones de euros entre ayuntamientos para financiar 161 escuelas infantiles

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional va a repartir 3.360.000 euro entre 161 entidades locales titulares de Escuelas Infantiles (0-3 años) inscritas en el Registro de Centros Docentes no Universitarios de Extremadura para financiar su funcionamiento durante el año 2026.

Se trata de una entidad más que el año pasado, tras la apertura de la Escuela Infantil de la localidad de Bienvenida (Badajoz).

Una medida con la que "se garantiza la atención educativa al alumnado de 0 a 3 años que esté escolarizados durante un periodo mínimo de cuatro meses de forma continuada", según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa en la que apunta que estas escuelas infantiles de titularidad municipal se financian con fondos de la comunidad autónoma.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado esta semana el Programa de Colaboración Económica Municipal de Escuelas Infantiles 0-3 años (PCEM) para transferir fondos regionales entre las entidades locales que son titulares de las escuelas infantiles inscritas en el Registro regional para financiar su funcionamiento. Previamente, el contenido de este programa ha sido aprobado mediante acuerdo del Consejo de Política Local de Extremadura recientemente.

Para que las entidades locales reciban estos fondos es necesario que la Escuela Infantil esté dada de alta en la Plataforma de Gestión Educativa 'Rayuela' y haber registrado los datos académicos y de escolarización de su alumnado al inicio del curso escolar 2025/2026.

Estas ayudas tienen carácter anual, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, por lo que afectan a los cursos 2025/26 y 2026/27.

El pago de la transferencia a las entidades se hará efectivo en dos abonos, y cada cuantía será del 50 por ciento del importe total asignado a cada entidad local, que se hará efectivo tras la aprobación del presente acuerdo. El segundo abono se hará efectivo durante el segundo semestre del año en curso y cuya fecha límite será el 31 de diciembre de 2026.