La Junta mantiene un seguimiento sobre las explotaciones afectadas por brucelosis y señala que "no hay motivo de alarma"

Dos focos de brucelosis bovina han sido detectados en los términos municipales de Badajoz y Alburquerque, aunque ambas fincas son colindantes. Los casos fueron confirmados la pasada semana por el Ministerio de Agricultura y han activado los protocolos sanitarios previstos para este tipo de enfermedades.

En una de las explotaciones se han detectado 100 animales positivos de un total de 323 reses, mientras que en la segunda finca afectada han dado positivo 33 de los 144 animales censados. Ante esta situación, los servicios veterinarios han determinado el sacrificio de toda la cabaña ganadera de ambas explotaciones, lo que supone un total de 467 reses. Además de estos dos focos confirmados, existen otros dos casos en estudio en explotaciones situadas en Alburquerque que, en conjunto, superarían las 2.000 cabezas de ganado vacuno.

La Junta de Extremadura mantiene un "seguimiento permanente" sobre las explotaciones afectadas por brucelosis en la región y ha señalado que "no hay motivo de alarma".

Asimismo, ha precisado que se están aplicando "de forma estricta" todas las medidas sanitarias previstas en los protocolos oficiales, han apuntado fuentes del Ejecutivo regional. "La situación está controlada por parte de la Junta y no hay motivos de alarma", ha incidido el gobierno autonómico.