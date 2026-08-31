La Junta lanza una convocatoria para que tres empresas puedan participar en la feria Food Ingredientes Europe 2026

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, ha lanzado una convocatoria para que tres empresas de la región puedan participar en la feria internacional Food Ingredientes Europe 2026 que se celebra en Frankfurt (Alemania) del 17 al 19 de noviembre.

El proceso se realiza a través de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, que ha convocado la participación de empresas extremeñas en esta feria. El objetivo de la iniciativa es favorecer la promoción internacional del sector agroalimentario, facilitar el acceso a nuevos mercados y generar oportunidades comerciales con compradores, distribuidores y profesionales de la industria de distintos países, según ha resaltado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

La convocatoria contempla un máximo de tres empresas beneficiarias, que participarán como coexpositoras y dispondrán de un stand individual, además del acompañamiento y los servicios profesionales de Extremadura Avante antes, durante y después de la feria.

El plazo para presentar solicitudes, que se abrió el 28 de agosto, permanecerá abierto hasta el 4 de septiembre. Este plazo corresponde a seis días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

Food Ingredients Europe cuenta con más de 35 años de trayectoria y es uno de los principales puntos de encuentro internacionales para proveedores de ingredientes, compradores, profesionales de I+D, responsables de desarrollo de producto y especialistas de la industria de alimentación y bebidas.

La edición de 2026 reunirá en Frankfurt Messe a más de 1.500 expositores y a alrededor de 25.000 visitantes profesionales procedentes de más de 135 países, convirtiéndose en un "entorno especializado" en el que identificar tendencias, conocer nuevos desarrollos y establecer contactos con potenciales clientes y socios internacionales.

La feria abarca distintos ámbitos de la cadena de valor agroalimentaria: desde la investigación y el desarrollo hasta la producción, el marketing y las compras; y constituye un espacio para la presentación de nuevos ingredientes, soluciones y servicios dirigidos a la industria.