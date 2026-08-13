La Junta lamenta el "error técnico" en la licitación del transporte escolar y estudia fórmulas para prestar un servicio que garantiza

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha lamentado el "error técnico" detectado en la licitación del contrato del transporte escolar y ha avanzado que la administración autonómica estudia diferentes fórmulas para garantizar el servicio de cara al inicio del curso escolar.

Bautista ha detallado que el contrato del transporte escolar se divide en dos, por un lado los sujetos al convenio marco y, por otro lado, las emergencias que procedían del pasado curso, que se licitaron por 17 millones de euros y cuyo plazo finalizaba el 9 de agosto.

"Un error técnico, un error administrativo, ha supuesto que esa licitación haya que prorrogarla un mes más. Por tanto lo que está claro es que en este momento se trabaja para garantizar el transporte escolar y que en el inicio del curso escolar, el próximo 10 de septiembre, los niños tengan, por supuesto, el transporte", ha asegurado a preguntas de los medios.

Al respecto, el vicepresidente ha destacado que dicho contrato tiene un "importante avance", ya que reconoce costes de los combustibles por encima del Observatorio de Precios y porcentajes "más allá de los inicialmente previstos" de cara a "mejorar las condiciones, hacerlas mucho más atractivas, para que finalmente los licitadores acudan a esa licitación".

Por ello, Bautista ha precisado que el hecho de que se haya producido este "error administrativo" o "técnico" no va a imposibilitar la tramitación de la licitación.

"Yo entiendo al Partido Socialista cuando lo critica pero no se puede desinformar. La licitación continúa su curso y por tanto se adjudicarán, se irán adjudicando las rutas a medida que vaya finalizando el contrato y si no con el trámite de emergencia como bien sabéis y como sucedió en el curso escolar anterior", ha señalado.

De este modo, ha insistido en que no va a haber un "problema real" que sufran los escolares extremeños en el inicio del curso y que la Consejería de Educación está trabajando para ello, "como no podría ser de otra manera".

APUNTA A VARIAS VÍAS DE TRABAJO

Asimismo, y a preguntas de los medios, Abel Bautista ha apuntado a que la Junta contempla varias vías de trabajo que van a finalizar con el objetivo de que todos los niños en Extremadura tengan el transporte escolar en el inicio del curso el próximo 10 de septiembre.

"Evidentemente existe la vía de emergencia igual que existe la de la licitación. Lo normal, lo previsible, lo que va a ocurrir además es que esos contratos se van a adjudicar por la vía de emergencia, la licitación continuará y posteriormente se adjudicará la licitación. Por tanto, entra dentro de las previsiones de la legislación y no hay ninguna novedad en este sentido", ha subrayado.

Por ello, ha lamentado el "error técnico" que se ha registrado en la licitación y que "no debería haberse producido". "Lo suyo es que no hubiera ocurrido, pero habiendo ocurrido, lo importante es que se trabaja y se trabaja, como digo, en esas dos vías, la vía de emergencia en un primer momento, continúa la licitación y se adjudica la licitación ya con el curso empezado", ha añadido, al tiempo que ha reconocido que "no tiene que haber ninguna afectación al transporte escolar".