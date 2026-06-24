La Junta invierte casi 1,2 millones en refuerzo en Lectura y Matemáticas en 57 centros concertados de la región

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha dado luz verde este martes, día 23, a las ayudas para financiar los programas de refuerzo en Lectura y Matemáticas 'Educamatex' y 'Educalectura' por primera vez en centros concertados, y por un importe de casi 1,2 millones de euros.

Se trata de un importe destinado a la contratación de personal docente que apoye a todos los alumnos en estas dos materias "esenciales", y se beneficiarán 57 centros concertados extremeños.

En concreto, 'Educamatex' se desarrollará en 42 centros y 'Educalectura' en 15, según ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico de este martes en Mérida la portavoz de la Junta, Elena Manzano.

En este sentido, ha adelantado también que esta misma mañana se ha publicado la instrucción según la cual se destinarán 6 millones de euros para estos mismos programas de refuerzo de lengua y matemática en los centros educativos públicos de la comunidad. Estos programas llegarán el próximo curso a 300 centros frente a los 225 del curso pasado y los 130 del primer año que arrancaron estos programas.

Con estas inversiones reafirmamos el compromiso de la Junta de Extremadura con el fortalecimiento de dos competencias que, reitero, consideramos fundamentales y que son muy importantes