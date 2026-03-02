La Junta de Extremadura reivindica el papel de las mujeres y jóvenes de Guadiana en el 75 aniversario de su fundación

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en funciones, Manuel Martín Castizo, ha puesto en valor el papel de las mujeres colonas en la historia y desarrollo del municipio pacense de Guadiana, que este sábado cumple 75 años desde su fundación, al tiempo que ha reivindicado la importancia de los jóvenes en su continuación.

"Las colonas de Guadiana fueron el pilar silencioso de cada hogar, las que convirtieron las dificultades de los primeros años en esperanza, y cuya fortaleza es el cimiento sobre el que hoy camina esta localidad", ha subrayado Martín Castizo en un acto institucional celebrado en el municipio este sábado con motivo de la referida efeméride.

Con esta celebración, ha señalado la Junta de Extremadura en nota de prensa, se pretende hacer un reconocimiento al "esfuerzo, identidad y trayectoria" de un pueblo construido con "determinación y unidad" durante tres cuartos de siglo.

En el acto, que ha sido celebrado en la Plaza Mayor tras la celebración eclesiástica en la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, el consejero en funciones ha recalcado la importancia de recordar el origen del municipio, señalando que Guadiana "nació del trabajo de los primeros colonos, hombres y mujeres que llegaron con incertidumbre, pero también con la voluntad firme de levantar una comunidad sólida desde la nada".

En esa línea, Martín Castizo ha puesto en valor el trabajo de las primeras familias que habitaron el municipio en la década de 1950, como es el caso de la formada por Vicente Rubio y Josefa Lavado, llegados a este pueblo desde Mirandilla ese año.

"Guadiana ha sabido evolucionar", ha manifestado el consejero recordando que sus habitantes lograron el reconocimiento como municipio independiente el 17 de febrero de 2012.

Hoy, ha subrayado, "al inaugurar nuevas instalaciones y compartir este día en la plaza, reafirmáis que sois un pueblo que progresa sin olvidar sus raíces".

En esa progresión, ha destacado, debe ser "fundamental" la participación de los jóvenes de Guadiana, a quienes se ha dirigido asegurándoles que son quienes deben llevar a esta localidad "hacia el centenario" con la "misma valentía" que tuvieron sus abuelos, pero "con las herramientas del siglo veintiuno, con formación, energía y compromiso".

En el acto institucional, tras el que se ha descubierto una placa conmemorativa, también han intervenido la secretaria segunda de la Asamblea de Extremadura, Isabel Babiano; y el alcalde de Guadiana, Antonio Pozo.