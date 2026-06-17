La Junta de Extremadura reconoce que incumplirá la ley regional de cooperación aunque no la derogará ni la modificará

El director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Eliseo Fernández Fernández, ha reconocido este martes que el Ejecutivo de PP y Vox en la Junta de Extremadura no tiene intención de cumplir la Ley 3/2023, de 29 de marzo, de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura, aunque tampoco tiene previsto derogarla, ni tan siquiera modificarla parcialmente.

Esta ley, aprobada por unanimidad en la Asamblea de Extremadura, en marzo de 2023, unos meses antes de las elecciones de mayo de 2023, que supusieron la entrada de Vox en la Asamblea, y la formación del primer gobierno presidido por María Guardiola, recoge entre sus contenidos la obligación de incrementar los presupuestos destinados a cooperación de manera paulatina y sostenible en el tiempo.

Sin embargo, durante su intervención en la Comisión de Cooperación del parlamento regional, ha reconocido ante las preguntas del diputado socialista Alfonso Beltrán que el gobierno de coalición de PP y Vox en Extremadura va a incumplir la norma.

"La Junta de Extremadura no tiene previsto elaborar tal proyecto de ley, ni para derogar, total o parcialmente, la Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura, porque esta medida no forma parte de los compromisos recogidos en el pacto de gobierno", ha señalado el alto cargo de la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, una de las dos que Vox gestiona en el Ejecutivo extremeño.

A continuación, ha expuesto que la posición política de su formación política, y también la suya particular, ha zanjado, es que la ley "sí debería ser derogada", para posteriormente plantear la necesidad de abrir un "debate profundo" sobre la cooperación internacional y sobre si una comunidad autónoma debe asumir estas competencias.

En este sentido, considera que no, ya que "estas funciones corresponderían, en todo caso, como mínimo, al Estado", dado que la cooperación internacional y las relaciones exteriores son una competencia "eminentemente estatal".

Por ello, "no tiene mucho sentido que una comunidad autónoma esté dedicándose a hacer relaciones exteriores de este tipo", porque además supone una "duplicidad", y porque los extremeños "ya contribuyen con sus impuestos" a financiar el Ministerio de Asuntos Exteriores, financian la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo.

Asimismo, ha defendido que los recursos públicos de Extremadura "deben quedarse mayoritariamente en Extremadura", que "sigue siendo una de las regiones con mayores dificultades socioeconómicas de España". "Nuestra primera obligación es atender a nuestros mayores, a las familias, a las personas dependientes, la discapacidad, la vivienda, el empleo, los servicios públicos de aquí, de Extremadura".

Fernández ha abundado en que le resulta "muy difícil justificar que una de las regiones más pobres de España se convierta en una de las que más dinero destina a actuaciones" fuera de sus fronteras.

Por otro lado, ha planteado también la necesidad de abrir un debate amplio sobre la "eficacia real" de la cooperación internacional del desarrollo, en tanto que hay "numerosos autores" que han señalado que, "lejos de generar un buen desarrollo sostenible económico, en ocasiones ha favorecido dinámicas de dependencia, de corrupción institucional y de perpetuación de estructuras ineficientes".

LA COOPERACIÓN "NO AYUDA, EMPEORA"

Por último, cree necesario "revisar críticamente" el modelo de cooperación que se ha venido desarrollando en Extremadura porque "una parte importante de los recursos públicos se destinan a "proyectos de marcado carácter ideológico, y ustedes lo saben perfectamente, cuya utilidad para los extremeños y para los países receptores es, cuanto mínimo, bastante discutible", y además esta actividad ha estado "claramente vinculada a entidades con claras afinidades a los gobiernos anteriores".

"Creo que la cooperación, lejos de ayudar, empeora", ha afirmado Fernández, quien ha remarcado que las "prioridades" para su formación son otras, son "los extremeños, las cuestiones de aquí", de modo que su posición pasa por que "los recursos públicos extremeños deben dedicarse primero a los extremeños".

En este sentido, ha remarcado que han "redirigido" la mayor parte de los recursos destinados a la Agencia Extremeña de Cooperación al desarrollo a la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia, para dedicarlos "a las necesidades sociales de los extremeños".

Para finalizar su exposición, ha planteado un debate sobre qué modelo de cooperación es más eficaz, ya que tal vez "lo moralmente correcto a lo mejor sería no interferir" en el desarrollo de los países destinatarios de estas políticas sobre las que ha recriminado a los socialistas que son completamente "acríticos", porque "su interés real es mantener sus chiringuitos".

UN RECORTE HISTÓRICO

Por su parte, el diputado socialista Alfonso Beltrán ha acusado este martes al Gobierno de Guardiola de situarse fuera del cumplimiento de la legalidad vigente en materia de cooperación internacional tras las declaraciones realizadas por Fernández.

Para el diputado socialista ha quedado claro que "van a incumplir la ley. Si no la van a derogar ni modificar, pero la vacían de contenido y eliminan los recursos para aplicarla, están reconociendo públicamente que van a incumplirla", ha remarcado.

El PSOE ha considerado "especialmente grave" que estas declaraciones se produzcan después del "recorte histórico" planteado por el Gobierno autonómico en materia de cooperación internacional, que pasa de 9,4 millones de euros en 2025 a menos de un millón en 2026, además del desmantelamiento de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), que "queda reducida prácticamente a la inactividad".

Durante su intervención, Beltrán ha defendido que la cooperación internacional forma parte de la "identidad" y de la "memoria colectiva" del pueblo extremeño. "Nuestra tierra siempre fue una tierra de emigración, de personas que tuvieron que marcharse por la pobreza y la falta de oportunidades. Extremadura sabe mejor que nadie lo que significa necesitar ayuda y solidaridad", ha afirmado.

Beltrán también ha cuestionado el discurso de quienes critican la cooperación internacional mientras muestran preocupación por los movimientos migratorios. "La mejor manera de prevenir las crisis migratorias es contribuir a generar estabilidad, riqueza y oportunidades en los países de origen. Recortar la cooperación no solo es injusto, sino también profundamente incoherente", ha afirmado.

Para el Grupo Socialista, las declaraciones realizadas por el director general evidencian que el Gobierno de Guardiola "está sometiendo las políticas públicas a los planteamientos ideológicos más extremos de la derecha y la ultraderecha, renunciando a una política de cooperación que había convertido a Extremadura en un referente nacional en solidaridad internacional".

"El Gobierno del PP y Vox está desmontando una herramienta fundamental para luchar contra la pobreza, promover los derechos humanos y construir un mundo más justo. Extremadura no puede permitirse perder los valores de solidaridad que siempre la han definido", ha concluido.