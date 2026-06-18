La Junta de Extremadura reconoce la innovación educativa de los docentes en los premios Joaquín Sama

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha reconocido en los premios Joaquín Sama la entrega de los docentes extremeños y el "trabajo silencioso" que sostiene cada día la educación.

Estos premios a la innovación educativa, entregados este miércoles en Don Benito, distinguen proyectos que impulsan nuevas formas de enseñar y aprender.

Además, también se han entregado los Premios Tomás García Verdejo a las buenas prácticas educativas que reconocen iniciativas que fortalecen la convivencia, la inclusión, la salud, la sostenibilidad y el éxito educativo.

Junto a ellos, se ha concedido el sello SeCoDEx, una iniciativa que reconoce el uso de la tecnología con verdadero sentido pedagógico, ha informado la Junta en nota de prensa.

La consejera ha detallado que el futuro de Extremadura se está construyendo en los centros educativos de la región y ha mostrado su "compromiso firme" de situar al alumnado en el centro.

Así ha añadido que esto debe ir unido al reconocimiento a todos los docentes, porque "no solo enseñan conocimientos", sino que "acompañan personas" y ayudan a los jóvenes a encontrar su camino a recorrer.

Por último, Sandra Valencia, ha concluido asegurando que en las aulas es donde se está desarrollando el futuro de Extremadura con miles de profesionales que cada mañana contribuyen a una educación "más innovadora, más inclusiva y más equitativa".