La Junta de Extremadura invierte más de 829.000 euros en la rehabilitación energética de 40 viviendas públicas en Miajadas

La Junta de Extremadura ha recepcionado las obras de rehabilitación energética de 40 viviendas de promoción pública situadas en las calles Los Naranjos y Los Ciruelos de Miajadas, una actuación que ha supuesto una inversión de 829.658,70 euros y que permitirá mejorar la eficiencia energética, la sostenibilidad y el confort de los hogares.

La secretaria general de Vivienda, Arquitectura, Accesibilidad y Regeneración Urbana, Lidia López, ha destacado que esta actuación demuestra el compromiso del Gobierno de María Guardiola con una política de vivienda que combina la construcción de nuevas viviendas con la mejora y conservación del parque público existente.

Las obras han consistido en una rehabilitación integral de los siete bloques mediante la incorporación de sistemas de aislamiento térmico en fachadas, la mejora del aislamiento en cubiertas y forjados, la sustitución de carpinterías exteriores por otras de mayor eficiencia energética y la renovación de los equipos de climatización, entre otras actuaciones.

En concreto, se ha ejecutado un sistema de aislamiento térmico exterior (SATE) en las fachadas de los edificios; se han sustituido las ventanas por carpinterías de PVC con doble acristalamiento bajo emisivo; se ha mejorado el aislamiento de cubiertas mediante lana mineral y del forjado sanitario con espuma de poliuretano; y se han renovado bajantes, canalones y sistemas de climatización.

López ha señalado que este tipo de actuaciones "permiten reducir el consumo energético de las viviendas, mejorar el confort de los hogares y avanzar hacia un parque residencial más sostenible y eficiente".

La secretaria general ha enmarcado esta actuación dentro de la estrategia que la Junta desarrolla para dar respuesta al reto de la vivienda en Extremadura y ha explicado que el reciente respaldo de los agentes sociales al futuro Plan Regional de Vivienda y la reciente aprobación del decreto de medidas urgentes para agilizar el urbanismo y la promoción residencial forman parte de una misma hoja de ruta destinada a aumentar la oferta de vivienda, movilizar suelo y eliminar trabas administrativas.

"Estamos impulsando más vivienda, más rehabilitación y menos burocracia porque detrás de cada vivienda hay un proyecto de vida, una familia y una oportunidad de futuro", ha afirmado.

La Junta de Extremadura continúa así avanzando en una política de vivienda basada en la rehabilitación, la construcción de nuevas promociones y la mejora del acceso a la vivienda para jóvenes, familias y colectivos con mayores dificultades.