La Junta de Extremadura entrega 31 nuevas viviendas de promoción pública en Villafranca de los Barros

La Junta de Extremadura ha entregado este miércoles 31 viviendas de promoción pública en la localidad pacense de Villafranca de los Barros, en un acto presidido por la secretaria general de Vivienda, Arquitectura, Accesibilidad y Regeneración Urbana, Lidia López.

La inversión total asciende a 3.490.143,90 euros y, con esta entrega, culmina un proceso iniciado en 2016, marcado por diversas incidencias técnicas y contractuales que obligaron a resolver el contrato inicial y licitar nuevamente la finalización de las obras, concluidas en junio de 2023.

Con su incorporación al parque público autonómico, estas viviendas se convierten en una "herramienta clave" para fijar población, atender la demanda creciente de vivienda asequible y fortalecer la cohesión territorial.

Las 31 viviendas entregadas incluyen 30 viviendas unifamiliares de aproximadamente 80 m2 útiles y tres dormitorios, así como una vivienda plenamente accesible de unos 90 m2, diseñada para garantizar la adaptabilidad total.

"Todas han sido construidas bajo criterios de eficiencia energética, sostenibilidad y confort, reforzando el compromiso de la Junta con una vivienda pública moderna y adecuada a las necesidades actuales de las familias", ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante el acto, Lidia López ha destacado que estas viviendas "representan el compromiso firme de la Junta de Extremadura con el acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente para las familias que más lo necesitan".

También ha subrayado que esta actuación "refuerza la capacidad de los municipios para retener población y atraer nuevos residentes, contribuyendo a combatir la despoblación y a dinamizar el entorno urbano y social".