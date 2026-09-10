La Junta de Extremadura destina 15 millones de euros a impulsar políticas activas de empleo en 2026 y 2027

La Junta de Extremadura destinará 15 millones de euros para seguir impulsando las políticas activas de empleo durante los ejercicios de 2026 y 2027, según ha informado la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, al término de la reunión del Consejo de Gobierno que se ha celebrado este miércoles.

Se trata de un acuerdo autorizado por el Ejecutivo y que "nos permite mantener 15 millones de euros para reforzar las políticas activas de empleo en Extremadura", una cantidad que Elena Manzano ha calificado como "importante".

Entre otros objetivos, con esos fondos se pretende reforzar programas de formación, recualificación y reciclaje profesional; incentivar la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo; facilitar la contratación; apoyar a los autónomos, emprendedores y empresas; y mejorar la orientación y la intermediación laboral.

Además, ha aclarado, este plan integral de empleo financia actuaciones innovadoras o no recogidas en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno de cada año, como por ejemplo la tarifa cero para familiares colaboradores, que ya se ha puesto en marcha.

Estos recursos también permitirán seguir avanzando en la modernización del SEXPE, para ofrecer una atención más cercana y eficaz, y conectar mejor a las personas que buscan empleo con las empresas que necesitan profesionales.

En definitiva, según la portavoz de la Junta de Extremadura, el plan se centra en generar oportunidades, mejorar la cualificación, facilitar la contratación y seguir avanzando hacia un empleo de mayor calidad y estabilidad en Extremadura.

AVANCES EN LA RONDA SUR DE BADAJOZ

En el apartado de infraestructuras, el Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de urgencia en la ocupación de los terrenos necesarios para ejecutar las obras de construcción del segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz, cuya licitación fue autorizada el pasado 28 de julio con un presupuesto de casi 45 millones de euros

Con ello se pretende agilizar la disponibilidad de esos terrenos y evitar que el procedimiento de expropiación retrase la ejecución de la obra.

Manzano ha recordado que "estamos hablando de una infraestructura que permitirá sacar del núcleo urbano parte del tráfico de largo recorrido y mejorar los accesos a la ciudad", lo que supondrá menos congestión, desplazamientos más cómodos y mayor seguridad vial en una zona que actualmente soporta un volumen muy elevado de tráfico.

"El contrato ya está publicado, la actuación afecta a 83 propietarios y, una vez adjudicadas las obras y formalizado el contrato, el plazo de ejecución será de 26 meses", ha precisado la portavoz del Ejecutivo.

INVERSIONES EN SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL

En el ámbito agrario se han adoptado dos acuerdos relacionados con la sanidad animal y vegetal. Por una parte, se ha aprobado una inversión de más de 4,2 millones de euros para continuar desarrollando durante este año los programas de sanidad animal en Extremadura.

Estos programas tienen como finalidad prevenir y controlar enfermedades en la cabaña ganadera, comprobar el estado sanitario de los animales y garantizar que las explotaciones cumplen todos los requisitos necesarios para desarrollar su actividad con normalidad.

Las actuaciones llegarán a más de 35.000 explotaciones de bovino, ovino, caprino, porcino, équidos y aves de toda Extremadura, ha agregado.

Por otro lado, el Ejecutivo ha aprobado 676.000 euros para combatir dos amenazas que afectan a los montes y cultivos: el nematodo de la madera del pino y la Xylella.

En el caso del nematodo, actualmente hay dos zonas demarcadas activas en Extremadura, en los términos de Abadía y Valverde del Fresno, en la provincia de Cáceres. Se trata -ha explicado- de una plaga que puede causar graves daños en los pinos y que amenaza unas 120.000 hectáreas de pinar en nuestra región.

Además, desde 2024 se ha detectado también en Extremadura la Xylella, que puede afectar a cultivos muy importantes como la vid, el almendro, el cerezo o el melocotonero.

Con esta medida se puede actuar allí donde las prospecciones detecten árboles o vegetación afectados para eliminar los focos y, sobre todo, tratar de impedir que estas enfermedades continúen propagándose.

MEJORAS EN LA HOSPEDERÍA DE ALCÁNTARA

En el ámbito del turismo, se ha autorizado una actuación en uno de los establecimientos de la Red de Hospederías, en concreto, en la Hospedería Conventual de Alcántara.

El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de más de 1,4 millones de euros para renovar íntegramente el mobiliario y distintos espacios de esta instalación.

Los objetivos son renovar las habitaciones y zonas comunes, modernizar la iluminación, mejorar acabados y avanzar también en accesibilidad, sustituyendo, por ejemplo, las bañeras por platos de ducha.

"Es decir, no hablamos simplemente de cambiar el mobiliario, sino de renovar el establecimiento para hacerlo más moderno, cómodo, accesible y funcional, manteniendo al mismo tiempo la identidad de nuestra Red de Hospederías", ha señalado Manzano.

El plazo de ejecución será de seis meses, y la previsión de la Junta de Extremadura es que la Hospedería Conventual de Alcántara pueda reabrir la próxima primavera completamente renovada.

"Con esta actuación seguimos modernizando una red que es importante no solo desde el punto de vista turístico, sino también por su capacidad para generar actividad económica y poner en valor nuestro patrimonio, nuestra gastronomía y nuestra naturaleza", ha zanjado la consejera.