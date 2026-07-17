La Junta exige al Gobierno que prolongue la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz tras el informe técnico favorable del CSN

La Junta de Extremadura ha exigido hoy al Gobierno de España que prolongue la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz, tras conocerse el informe técnico que ha emitido el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el que considera viable prolongar la actividad de la planta.

La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, ha asegurado que el aval del CSN confirma lo que viene defendiendo el Ejecutivo extremeño, es decir, que la Central de Almaraz es "viable, segura y puede continuar con su vida útil". "No en vano es WANO 1", ha incidido.

Así, ha aseverado que el Gobierno central "ya no tiene más excusas" y debe modificar el calendario de cierre y permitir la ampliación de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz.

Morán, que ha incidido en que el informe del CSN es "técnico", ha recordado que la defensa de la continuidad de Almaraz se ha hecho desde el Gobierno de la presidenta María Guardiola, pero también desde "la sociedad extremeña de forma mayoritaria, los técnicos, los trabajadores de la central" y también se ha defendido la energía nuclear en Bruselas y ahora el informe favorable del CSN.

"Ha sido una lucha de toda una región por defender un activo muy importante para Extremadura, pero también para garantizar la soberanía energética de nuestro país", ha subrayado.

"Instamos al Gobierno a que revierta su decisión y lo decimos alto y claro: Almaraz no se cierra", ha concluido la consejera Morán.