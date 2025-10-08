La Junta destinará 2,6 millones a sustituir todos los sillones de acompañantes de pacientes en los hospitales extremeños

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud (SES) para la contratación, por acuerdo marco, del suministro de todas las unidades del sillón paciente-acompañante en los hospitales de la región por un importe 2.600.000 euros.

Se trata de una medida que se enmarca en el Plan de Acción de Humanización del SES, tal y como ha detallado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo regional de este martes, donde ha subrayado que la sanidad pública es "una de las prioridades" del gobierno regional.

"Siempre, siempre y cada día trabajamos para que los extremeños reciban la mejor atención posible, no solo desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista humano", ha remarcado.

En este punto, ha indicado que se trata de "cuidar a los pacientes, pero también, por supuesto, atender y cuidar a las personas que pasan ese trance junto a ellos, a las personas que los acompañan, a las personas que los cuidan".

Por ello se puso en marcha el Plan de Humanización del Servicio Extremeño de Salud (SES), con el que se busca realizar de "una manera más cercana y amable la atención sanitaria", y que pretende que los hospitales sean lugares donde "además de curar" a los pacientes, se atienda su lado emocional y el de "los familiares que pasan este trance con ellos".

Entre las líneas de actuación del plan de humanización se encuentran los espacios sanitarios, haciendo que sean "más cómodos y agradables", y por este motivo se ha autorizado la renovación de los sillones para pacientes y acompañantes en todos los hospitales de la región, que están "anticuados", y que van a ser sustituidos por otros "mucho más cómodos y reclinables".

Una renovación de mobiliario que "no tiene precedentes" en la región, ha puntualizado, para "garantizar el bienestar y el descanso en situaciones muchas veces muy delicadas y complicadas".