La Junta destina más de 3,5 millones en 2026 a la restauración del patrimonio arquitectónico religioso de la región

La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental, ha destinado este año 3.511.400 euros a la restauración del patrimonio arquitectónico religioso de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Según se desprende de los datos aportados por el Servicio de Obras de esta Dirección General, el 57,32 por ciento de esta inversión, 2.012.800 euros se han destinado a edificios con culto religioso, mientras que el 42,68 % de la inversión, 1.498.600 euros, ha ido dirigido a edificios religiosos sin culto.

En cuanto a estos últimos, se encuentran en fase de ejecución (obras ya iniciadas) las obras de consolidación y restauración del Convento de San Francisco en Belvís de Monroy, al que se destinarán 608.200 euros; la restauración de la cubierta de la iglesia del convento de San Antonio de Padua, en Garrovillas de Alconétar, a la que se dedicarán 495.000 euros y la restauración de la ermita de San Jorge, en Cáceres, para la que hay prevista una inversión de 395.400 euros.

Por otro lado, y en lo que a edificios religiosos dedicados al culto se refiere, ya se han concluido en este 2026 las obras de restauración de la cubierta de la iglesia de Nuestra Señora de la Granada, en Fuente de Cantos, para la que se han destinado 226.200 euros; también se han finalizado las obras de restauración de la torre de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Malpartida de la Serena, donde se han invertido 161.000 euros y, por otro lado, se han destinado 39.200 euros en la adecuación de la sala del artesonado de madera del Palacio Episcopal de Plasencia

Además, y tras la finalización del período de afección por la nidificación de las especies protegidas existentes en los mismos, época durante la que se suspendieron las obras, se han reiniciado las restauraciones de las cubiertas de la Iglesia de la Preciosa Sangre, en Cáceres, para la que existe una inversión prevista de 302.700 euros y de la de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Casas de Don Pedro, donde se invertirán 302.800 euros.

Asimismo, queda pendiente por reiniciarse (se hará a lo largo del mes de septiembre) las obras de la cubierta de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Escurial. Para este proyecto están previstos 200.500 euros, detalla la Junta en una nota de prensa.

PRÓXIMAS ACTUACIONES

Por otro lado, y pendientes de inicio en este año, está la intervención prevista de sustitución de la cubierta de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Villanueva de la Serena, a la que se destinarán 70.000 euros; la restauración de las cubiertas en la Iglesia de San Juan Bautista, en Herrera del Duque, para la que se ha previsto la cantidad de 391.500 euros y la restauración de las cubiertas de la iglesia de San Pedro Apóstol, en Robledillo de Trujillo, a la que se dedicarán 150.800 euros.

Así, en el Santuario de la Virgen de la Montaña de Cáceres, está previsto el inicio de los trabajos de sustitución de carpinterías exteriores y otras actuaciones auxiliares. Para esta actuación, cofinanciada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, se han previsto 96.200 euros.

Mientras, se encuentran redactadas o en fase de redacción los proyectos de restauración de la Iglesia de San Vicente Ferrer (Santo Domingo) en Plasencia, de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Malpartida de Cáceres, de la Iglesia de San Andrés Apóstol en Torrejoncillo, de la ermita de Torrealba en Torremocha y la de la Iglesia de San Bartolomé en La Coronada, suponiendo todos ellos una inversión de 71.900 euros.

Desde el referido Servicio de Obras de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes se destaca que las actuaciones en cubiertas (tejados) suponen más del 90 % de todas las intervenciones, tanto previstas como ya realizadas.