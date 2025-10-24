La Junta destaca que la facturación por habitación de hotel en septiembre fue la más alta en Extremadura desde 2010

La facturación media diaria por habitación ocupada (ADR) de los hoteles de Extremadura fue de 68,63 euros en septiembre, lo que supone un crecimiento del 3,64 por ciento con respecto a hace un año, y la cantidad más alta en este periodo de toda la serie histórica, iniciada en 2010, según ha destacado la Junta de Extremadura.

Asimismo, septiembre finalizó con descensos en el número de viajeros y pernoctaciones en Extremadura, con un "mejor compartimiento" en el caso de los turistas internacionales, remarca el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Los alojamientos hoteleros recibieron 130.386 viajeros, el 9,4 por ciento menos que en el mismo mes de 2024, de los cuales 28.166 fueron extranjeros, una disminución del 3,3 por ciento.

Las pernoctaciones, por su parte, sumaron un total de 231.671, un decrecimiento del 9,2 por ciento respecto a septiembre del año pasado, de las que 42.365 fueron generadas por no residentes en España, un descenso del 3,8 por ciento anual. La estancia media en la región fue de 1,78 noches por viajero.