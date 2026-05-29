La Junta destaca la innovación y la I+D+i como ejes clave para fortalecer el tejido empresarial extremeño

La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, ha clausurado este jueves la décima edición de Avante Venture, donde ha puesto en valor el papel de la innovación, la tecnología y la colaboración empresarial como herramientas fundamentales para impulsar la competitividad y el crecimiento económico en Extremadura.

Durante su intervención, la consejera ha señalado que la región vive "un momento decisivo" marcado por la transformación económica y tecnológica que están provocando ámbitos como la inteligencia artificial, la digitalización, la automatización de procesos o la transición energética.

En este contexto, Morán ha defendido que Extremadura quiere liderar ese cambio apoyándose en sus fortalezas, entre las que ha destacado el talento, la capacidad emprendedora, las empresas innovadoras y un ecosistema empresarial "cada vez más preparado para desarrollar proyectos de alto valor añadido".

La titular de Industria ha subrayado además la importancia de encuentros como Avante Venture ya que ha considerado que permiten conectar talento, financiación, conocimiento y experiencia, facilitando que emprendedores y empresas encuentren el apoyo necesario para convertir sus ideas en proyectos empresariales reales.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la Junta de Extremadura con la construcción de una economía "más sólida, más competitiva y con mayor capacidad de generar empleo de calidad", destacando para ello el papel central que debe desempeñar la I+D+i.

En este sentido, ha incidido en la necesidad de competir desde el conocimiento, la tecnología, la especialización y la capacidad de diferenciación, poniendo en valor el trabajo que desarrollan la Universidad, los centros tecnológicos y las estructuras de apoyo a la innovación existentes en la región.

La consejera también ha señalado las oportunidades que tiene actualmente Extremadura en sectores estratégicos como las energías renovables, la industria vinculada al almacenamiento energético, la agroindustria avanzada, la tecnología o la digitalización empresarial.

Por último, ha agradecido el trabajo de Extremadura Avante y de todos los profesionales que hacen posible este encuentro, así como la participación de ponentes, emprendedores, expertos, inversores y empresas que han compartido durante la jornada su conocimiento y experiencia.

La consejera ha concluido asegurando que Extremadura "no quiere ser espectadora", sino una comunidad "capaz de innovar, atraer inversión, generar industria y construir un futuro con más oportunidades para la ciudadanía".

Cabe destacar que Avante Venture ha sido inaugurado por el secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, José Manuel Benítez, y por el director de Extremadura Avante, Miguel Ángel Mendiano.

Este último ha destacado que Avante Venture "se ha consolidado como un espacio de referencia en Extremadura para conectar innovación, financiación y empresa". Ha subrayado que Extremadura Avante seguirá trabajando para que las empresas extremeñas encuentren "más financiación, más suelo para crecer, más capacidad logística, más internacionalización y más oportunidades para competir".

Además, ha puesto en valor Jeremie Capital Startup como "una nueva apuesta por la innovación y por las empresas con alto perfil innovador". Ha explicado que se trata de una línea estratégica de financiación de riesgo dirigida a startups tecnológicas y pymes innovadoras, con una 'coinversión' media por proyecto de 250.000 euros, orientada a reforzar sus fondos propios, acelerar su crecimiento y facilitar que puedan escalar.