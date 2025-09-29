La Junta destaca los 2,12 millones de turistas en 2024 y pone en valor el impacto de los eventos deportivos en la región

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha resaltado que Extremadura registró 2,12 millones de turistas en 2024, generando ese sector un 20 por ciento más de empleo que hace una década, a la par que ha puesto en valor la influencia que han tenido los eventos deportivos a la hora de alcanzar esas cifras.

Según ha defendido el consejero en declaraciones a los medios este sábado, recogidas por Europa Press, con motivo de su asistencia a la carrera del Campeonato de España de Ciclismo Gravel en Badajoz, la apuesta por los eventos deportivos "está suponiendo un crecimiento en las visitas y pernoctaciones" en Extremadura.

"Vamos a seguir consolidando la apuesta de traer proyectos internacionales porque está demostrado que dan sus resultados: 2,12 millones de turistas y un crecimiento del 20% son números que nunca antes podíamos haber pensado que se iban a dar, y se dan gracias a una parte fundamental que son los eventos deportivos", ha insistido Bautista.

Recordando que este fin de semana serán celebradas en Extremadura múltiples citas deportivas, el consejero ha anotado que eventos como la Copa Gravel o el BP Ultimate Rally Raid Portugal ayudan a "vertebrar", "dinamizar" y "mostrar" la "mejor imagen" de la comunidad.

Este último rally, según ha destacado Bautista, cuenta con 200 medios de comunicación internacionales acreditados y ha supuesto que participen en la organización 3.000 personas, así como un retorno de 10 millones de euros.

A ello se suma la elevada ocupación de plazas hoteleras en la provincia de Badajoz que ha supuesto, en palabras del consejero, que algunas personas hayan tenido que pernoctar en Elvas (Portugal).