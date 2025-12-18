La Junta cesa al conductor de Guardiola tras conocer que tenía una condena por coacciones leves

La Junta de Extremadura ha cesado este miércoles, día 17, al conductor de la presidenta autonómica, María Guardiola, tras conocer que este trabajador tenía una condena por coacciones leves, según han informado fuentes del Ejecutivo regional.

De esta forma, las mismas fuentes han precisado que Guardiola no tenía conocimiento previo de los hechos ni de la existencia de una condena por coacciones leves relacionada con el conductor.

Cabe señalar que el propio trabajador ha informado este misma mañana a la presidenta de esta situación mediante un correo electrónico y posterior conversación telefónica, en la que ha reconocido una condena por coacciones leves, ya cumplida, y le ha pedido "disculpas por no habérselo comunicado con anterioridad".

Tras ello, el trabajador se ha puesto "de manera inmediata" a disposición de la presidenta de la Junta y, ante esta situación, se ha procedido a su cese.

El portavoz del Comité Electoral del PSOE de Extremadura, Antonio Rodríguez Osuna, había pedido este miércoles a la jefa del Ejecutivo extremeño que aclarase la veracidad de una información publicada en 'El Plural' según la cual su chófer "está condenado por violencia de género contra su expareja y figura en el sistema VioGén".