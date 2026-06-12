Un joven de 26 años sufre policontusiones tras caer desde una altura en un posible accidente laboral en Torrejón el Rubio

Un joven de 26 años presenta policontusiones tras caer desde una altura en un posible accidente laboral sufrido este jueves, día 11, en Torrejón el Rubio (Cáceres).

El suceso, por el que el varón herido ha sido trasladado en estado "menos grave" hasta el Hospital Universitario de Cáceres, ha tenido lugar sobre las 09,40 horas, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Tras dicha llamada, han acudido hasta el lugar de los hechos medios del consultorio de Torrejón el Rubio, así como del centro de salud de Serradilla, un helicóptero del SES, y una patrulla de la Guardia Civil.

De igual modo, trabajan en el suceso técnicos de Inspección de Trabajo para determinar el posible carácter laboral de lo ocurrido.