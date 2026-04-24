Una jornada en Navalmoral de la Mata aborda el aprovechamiento de la jara pringosa para impulsar el desarrollo rural

Una jornada sobre el aprovechamiento de la jara pringosa para impulsar el desarrollo rural ha tenido lugar este jueves, día 23, en el Centro de Formación del Medio Rural de Navalmoral de la Mata (Cáceres), organizada por Aupex y enmarcada en las actividades de transferencia de conocimiento del Grupo Operativo GO Transjara Proyecto Innovador.

El encuentro ha reunido a profesionales del sector y entidades vinculadas al proyecto, con la participación de Javier Monforte, director del centro; Juan Antonio Cañada, de Plantaroma S.L.; Luz Belén Giraldo Cháves, de Oeste Ingeniería S.L. y coordinadora del GO Transjara; y Elisa Pastor Ojea, de Arborem Servicios Forestales S.L., entidad beneficiaria del proyecto.

El Grupo Operativo GO Transjara Proyecto Innovador impulsa en Extremadura una iniciativa centrada en la reactivación del aprovechamiento de la jara pringosa (Cistus ladanifer L.), una especie abundante pero "infrautilizada", con "gran potencial" en sectores como el cosmético y el energético.

El proyecto trabaja en la mejora de las técnicas de recolección y transformación, así como en el diseño de un modelo de negocio sostenible que contribuya a generar actividad económica y empleo en el medio rural, señala en nota de prensa Aupex.

Durante la jornada se han dado a conocer los objetivos del proyecto y la importancia de la movilización de este recurso como oportunidad para la dinamización del territorio. Asimismo, se ha puesto en valor el papel de la innovación y la bioeconomía en el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

La actividad ha incluido una demostración práctica de recolección y destilación, en la que el alumnado de los ciclos de grado medio y superior en Gestión Forestal y del Medio Natural ha podido experimentar directamente con esta especie, reforzando la conexión entre formación y realidad profesional.

Estas jornadas se consolidan como un espacio de intercambio y aprendizaje que contribuye a avanzar hacia modelos de desarrollo rural más sostenibles, basados en la valorización de los recursos propios de Extremadura.

Esta actividad está enmarcada en el proyecto Go Transjara Proyecto Innovador, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en un 85 por ciento, la Junta de Extremadura en un 11,28 por ciento, y por el Misterio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un 3,72 por ciento.