Irene De Miguel reclama el cierre de Almaraz y califica de "vendepatrias" a los que defienden su continuidad

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha exigido el cierre de la central nuclear de Almaraz y ha calificado de "vendepatrias" a quienes defiende su continuidad, puesto que "depender de energías que, a su vez, dependen de recursos que están fuera de nuestras fronteras, como es la energía nuclear" supone "estar supeditados y secuestrados por estos países, al fin y al cabo".

De Miguel ha presentado y moderado la jornada 'Mujeres por un modelo energético sostenible', celebrada este sábado en Jaraíz de la Vera (Cáceres), en la que ha asegurado que dar continuidad a Almaraz por una "cuestión de soberanía energética" es "una falacia": "El uranio se lo estamos comprando al señor Putin", ha sentenciado.

Ha reclamado el cierre de la central porque "no es una energía ni limpia ni segura" y "porque ha sido un fraude para Extremadura". Para De Miguel, la región debería ser un polo energético donde florecieran "muchísimas industrias, al calor de la producción energética que tenemos, y es todo lo contrario".

"Lo que no podemos es seguir siendo el patio trasero, el lugar donde se entierran los residuos radiactivos que son generados por una electricidad que se va fuera, que genera riqueza fuera, y cuyos impuestos de estas grandes empresas se van fuera", ha denunciado.

Así, durante la jornada -en la que también han participado Carmen Ibarlucea de Foro Extremeño Antinuclear, Cristina Rois de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Cristina Cano, concejala de Unidas por Navalmoral y Paca Blanco de Ecologistas en Acción- Irene de Miguel ha defendido la necesidad de "afrontar otro modelo energético más sostenible y más respetuoso con los territorios y con sus gentes".

En concreto, la portavoz de Unidas por Extremadura ha señalado que esto "parte por una planificación ordenada donde se priorice la energía renovable" y que la energía esté "en manos de la ciudadanía" y "no en manos de estas grandes multinacionales que llevan décadas haciéndose oro en Extremadura" y dejando en la región "solamente migajas y residuos nucleares".

Para Irene de Miguel, este tema es "muy necesario y muy urgente de afrontar", sobre todo en un momento en el que hay "una crisis energética fruto de la guerra en Irán".

Por ello, ha reclamado "medidas a medio o largo plazo" para "afrontar un modelo que tiene que ser más sostenible", y "no sólo a corto plazo como las que ha planteado el Gobierno estatal".