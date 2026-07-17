Irene de Miguel denuncia que Almaraz “no está en condiciones de ser prorrogada”

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado este jueves tras conocer la decisión del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que ha dado luz verde a la prórroga de la actividad de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, que no le sorprende este informe porque “sabemos que el Consejo Superior de Seguridad Nuclear no actúa con la imparcialidad que debiera”.

De Miguel ha denunciado que Almaraz es “una central que lleva acumulados muchísimos accidentes y averías que no salen a la luz, la última esta misma semana”, por esto ha indicado que la central “no está en condiciones de ser prorrogada” porque como ha señalado no se han hecho inversiones durante años ya que “se iba a cerrar y los propios dueños no querían invertir en mejorarla ni en mantenerla”. La portavoz de Unidas por Extremadura ha criticado al respecto que “ahora nos encontramos con una central que se cae a cachos, que tiene averías a cada poco, que tienen que hacer paradas espontáneas, no programadas, debido a esas averías y que es un peligro”.

Además, la portavoz de Unidas por Extremadura ha dicho que con esta decisión el Consejo de Seguridad Nuclear “lo que hace es echar la patada hacia adelante y que la bola quede en el tejado del gobierno”, sobre esto ha señalado que este es un “gobierno cobarde, que va a comprar el relato y las tesis de la extrema derecha y la derecha que lo único que quieren es que el modelo energético, que ha sido un ejemplo para Europa, un modelo basado en energía barata y renovable, volvamos a ese modelo nuclear “. De Miguel ha denunciado que con este modelo “seguiremos dependientes del uranio del señor Putin y del señor Trump” y ha manifestado que “sus lacayos, que son Vox y el Partido Popular estarán muy contentos de que perdamos esa soberanía”.