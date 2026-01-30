Irene de Miguel critica la "improvisación" y "falta de protección" de la Junta en la gestión del temporal

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado "la absoluta falta de previsión" de la Junta de Extremadura en funciones en el temporal de este pasado miércoles

"Conocíamos desde las 11,30 de la mañana el aviso que publicó la Aemet, y tardaron más de las diez horas, hasta las diez de la noche, en suspender las clases", ha asegurado Irene de Miguel este jueves en declaraciones a los medios.

En su intervención, De Miguel ha afirmado que esta situación provocó que muchas familias trabajadoras no supieran cómo organizarse, ya que "al determinar tan tarde la suspensión de la actividad lectiva, con la consecuente caída de la plataforma Rayuela, se echó sobre las espaldas de las familias trabajadoras la conciliación", ha lamentado.

En ese sentido, ha criticado además, que el Ejecutivo regional "no hubiera protegido también a los trabajadores", ante lo que "No ha pasado nada por obra del destino", ha insistido De Miguel, quien cree que se tardó mucho en mandar el aviso de ES-Alert, "ya que esa alerta se envió a las 9,30 de la mañana cuando es a partir de las 6 de la mañana cuando se produce el desplazamiento de los trabajadores, y a esa hora ya había vientos huracanados", ha señalado.

"Parece que enviaron el ES-Alert para cubrir el expediente, pero sin dañar mucho al empresariado extremeño, no se fueran a molestar por no tener a los trabajadores a su hora en su puesto de trabajo", ha considerado De Miguel, quien cree que el Ejecutivo regional debería haber informado sobre la existencia del "permiso climático", que permite a los trabajadores en situación de emergencias no acudir a sus puestos de trabajo, señala Unidas por Extremadura en nota de prensa.

A su juicio, se trata de "una falta de responsabilidad y, sobre todo, poner vidas en peligro", tras lo que Irene de Miguel ha agradecido a todo el personal de emergencias y seguridad que durante la jornada del miércoles ha estado trabajando para mitigar los efectos del temporal en la región.