Investigado por su presunta implicación en un delito de incendio forestal y que arrasó 14 hectáreas en Badajoz

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de Badajoz por su presunta implicación en un delito de incendio forestal de una urbanización de su localidad de residencia y que arrasó 14 hectáreas.

Así, fue el día 24 de junio cuando se tuvo conocimiento del incendio originado en las proximidades del complejo pacense 'Campo pino', donde fueron pasto de las llamas unas 14 hectáreas de masa forestal.

En la extinción del mismo intervinieron medios aéreos y terrestres del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infoex) con helicóptero y camión motobomba con sus cuadrillas respectivas, así como otros dos camiones del Ayuntamiento de Badajoz, vehículo de Medio Ambiente y varias patrullas de la Guardia Civil.

De las inspecciones oculares realizadas sobre el terreno afectado y manifestaciones obtenidas en el transcurso de la investigación para poder ubicar el origen del fuego, así como sus causas, los agentes obtuvieron suficientes pruebas para poder identificar al responsable de la acción delictiva.

Así se determinó que el presunto autor fue un ciudadano que, por imprudencia grave, realizaba labores de desbroce y limpieza del terreno en las inmediaciones de su propiedad con una herramienta mecánica (desbrozadora) durante la alerta de la Agencia Estatal de Meteorología por riesgo extremo de incendio.

Esta persona no adoptó las medidas preventivas para evitarlo y dictadas por la Junta de Extremadura que regula el uso del fuego y las actividades que puedan provocar incendios durante la época de riesgo alto, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En este sentido se ha recordado la necesidad de adoptar las medidas preventivas para realizar trabajos agrícolas y forestales dictadas por la Junta de Extremadura y que regula el uso del fuego y las actividades que puedan provocar incendios.

Las diligencias instruidas por el supuesto delito de incendio forestal han sido remitidas a la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz.